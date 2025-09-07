Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - FC Chamerau 1:0 (0:0)

Zum dritten Heimspiel in Folge empfing die SG Michelsdorf den FC Chamerau. Beide Mannschaften nach denselben Spielen punktgleich im Mittelfeld der Tabelle. Für die Gastgeber sollte die Erfahrung sprechen, für die Gäste der Flow nach dem Aufstieg. Alles schien also im Vorfeld auf eine ausgeglichene Partie rauszulaufen. Nach einer Flanke von Berzl schoss Irrgang L. aus 11m satt übers Tor (28.). Bei den Gastgebern musste Althammer Si. verletzt raus. Kurz vor der Halbzeit die dickste Chance. Papaccino lief frei aufs Tor zu, scheiterte allerdings im direkten Duell an Caba (44.). Beim MSV standen im ersten Durchgang nur Halbchancen in den Büchern. Zwei Fernschüsse und eine Hereingabe von Eisenreich die letztendlich keinen Abnehmer fand. Auch die erste richtig dicke Gelegenheit im zweiten Durchgang gehörte den Gästen. Wieder war es Papaccino der, diesmal über Rechts aus etwas spitzerem Winkel, an Caba scheiterte (65.). MSV Coach Scherbel konnte das bis zu dem Zeitpunkt nicht gefallen. Greindl tastete sich auf seiten der Gastgeber mit einem Fernschuss, der allerdings ein gutes Stück vorbei ging, heran (67.). Eine Minute eine wirklich dicke Gelegenheit für Michelsdorf. Bei einer Überzahlsituation warf sich zuerst ein Verteidiger in den Ball von Smolka, beim Rebound von Eisenreich war der Keeper Endstation (68.). Doch spätestens nach 75 Minuten wäre die Gästeführung verdient gewesen. Nach einer Freistoßflanke von Berzl scheiterte Achaz freistehend mit seinem Kopfball nur knapp (75.). In Führung ging dann etwas überraschend doch der Gastgeber. Einmal bekamen die Gäste den Ball nicht voll aus der Gefahrenzone und Greindl schloss zentral an der Strafraumkante ab und versenkte die Kugel oben Links zum 1:0 (78.).