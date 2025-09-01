Neuer Bericht

Die 1. Mannschaft des FVE hatte sich gegen den Aufstiegsaspiranten SV Langensteinbach nach den zuletzt gezeigten Leistungen viel vorgenommen. Von Beginn an nahm der FVE das Spiel in die Hand und drückte mit schönen Spielzügen über außen auf den Führungstreffer, den Nico Lehn in der 16. Spielminute erzielte. In der Folgezeit machte die 1. Mannschaft des FVE mächtig Druck und hätte nach drei 100 %-igen Einschussmöglichkeiten klar in Führung gehen müssen. Mit den ersten Angriffen des Gegners erzielte der SV Langensteinbach in der 44. und in der 47. Spielminute die 2:1 Führung.

Im ersten Drittel der 2. Halbzeit kam der Gegner besser ins Spiel und erzielte in der 54. Spielminute das 1:3. Danach erspielte sich wieder die Anstett-Seyfert-Truppe gute Torchancen und Nicolas Mahler verkürzte in der 59. Spielminute per Kopfball auf 2:3. Jetzt warf der F V E alles nach vorne, aber der Ball wollte heute nicht ins Eckige zum verdienten Ausgleich.