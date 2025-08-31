Neuer Bericht

Am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr trat unsere SG Schierstein 79 auswärts bei Grün-Weiß an. Bei bestem Fußballwetter zeigte das Team von Spielertrainer Abdurrahman Yildiz eine überragende Leistung und feierte am Ende einen deutlichen 9:1-Auswärtssieg.

Spielverlauf

Schon früh stellte Schierstein die Weichen auf Sieg. In der 9. Minute eröffnete Mohamed Kohi den Torreigen zum 0:1. Grün-Weiß konnte allerdings in der 37. Minute durch Lukas Stark (#11) noch zum 1:1 ausgleichen. Doch unmittelbar vor der Pause traf Abdurrahman Yildiz (45.+1) zur verdienten 1:2-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel spielte die SG Schierstein groß auf und ließ dem Gegner keine Chance mehr:

Abdurrahman Yildiz (53.) erhöhte auf 1:3

Samir Ismail (51.) traf sehenswert zum 1:4

Daniel Kresic (61.), kurz nach seiner Einwechslung, erzielte das 1:5

Qualid Tajjiou (72., 77.) schnürte einen Doppelpack zum 1:6 und 1:7

Mohammed Kohi (80.) legte mit seinem zweiten Treffer nach (1:8)

In der Nachspielzeit machte Yildiz (90.+4) mit seinem dritten Tor den 1:9-Endstand perfekt.

Besondere Szenen

In der 56. Minute kam es zu einer strittigen Szene: Nach einem harten Foul an Abdurrahman Yildiz blieb der Elfmeterpfiff aus. Stattdessen ahndete der Schiedsrichter das anschließende Reklamieren von Yildiz mit Gelb – eine unfaire Entscheidung, die für viel Diskussion sorgte.

Aufstellung SG Schierstein 79

Startelf:

Ege Celik (Tor) Abdurrahman Yildiz Adama Rachid Konati Kagan Yanardag Samir Ismael Mohammed Kohi Aladdin Fathullah Kemal Fathullah Mustafa Bertan Topuz Yusuf Düzgün Samet AYYildiz

Eingewechselt:

2. Qualid Tajjiou

12. Daniel Kresic

13. Khalid El-Filali

Trainer/Spielertrainer: Abdurrahman Yildiz

👉 Mit diesem klaren 9:1-Sieg setzt die SG Schierstein ein dickes Ausrufezeichen und zeigt, dass man in dieser Saison ganz oben mitspielen möchte.