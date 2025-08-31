Neuer Bericht

Spielbericht: Grün-Weiß – SG Schierstein 1:9 (1:2)
Am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr trat unsere SG Schierstein 79 auswärts bei Grün-Weiß an. Bei bestem Fußballwetter zeigte das Team von Spielertrainer Abdurrahman Yildiz eine überragende Leistung und feierte am Ende einen deutlichen 9:1-Auswärtssieg.
Spielverlauf
Schon früh stellte Schierstein die Weichen auf Sieg. In der 9. Minute eröffnete Mohamed Kohi den Torreigen zum 0:1. Grün-Weiß konnte allerdings in der 37. Minute durch Lukas Stark (#11) noch zum 1:1 ausgleichen. Doch unmittelbar vor der Pause traf Abdurrahman Yildiz (45.+1) zur verdienten 1:2-Pausenführung.
Nach dem Seitenwechsel spielte die SG Schierstein groß auf und ließ dem Gegner keine Chance mehr:
Besondere Szenen
In der 56. Minute kam es zu einer strittigen Szene: Nach einem harten Foul an Abdurrahman Yildiz blieb der Elfmeterpfiff aus. Stattdessen ahndete der Schiedsrichter das anschließende Reklamieren von Yildiz mit Gelb – eine unfaire Entscheidung, die für viel Diskussion sorgte.
Aufstellung SG Schierstein 79
Startelf:
Eingewechselt:
2. Qualid Tajjiou
12. Daniel Kresic
13. Khalid El-Filali
Trainer/Spielertrainer: Abdurrahman Yildiz
👉 Mit diesem klaren 9:1-Sieg setzt die SG Schierstein ein dickes Ausrufezeichen und zeigt, dass man in dieser Saison ganz oben mitspielen möchte.