Neuer Bericht

Kreisliga D Wiesbaden

Spielbericht: Grün-Weiß – SG Schierstein 1:9 (1:2)

Am heutigen Sonntag um 15:00 Uhr trat unsere SG Schierstein 79 auswärts bei Grün-Weiß an. Bei bestem Fußballwetter zeigte das Team von Spielertrainer Abdurrahman Yildiz eine überragende Leistung und feierte am Ende einen deutlichen 9:1-Auswärtssieg.

Spielverlauf

Schon früh stellte Schierstein die Weichen auf Sieg. In der 9. Minute eröffnete Mohamed Kohi den Torreigen zum 0:1. Grün-Weiß konnte allerdings in der 37. Minute durch Lukas Stark (#11) noch zum 1:1 ausgleichen. Doch unmittelbar vor der Pause traf Abdurrahman Yildiz (45.+1) zur verdienten 1:2-Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel spielte die SG Schierstein groß auf und ließ dem Gegner keine Chance mehr:

  • Abdurrahman Yildiz (53.) erhöhte auf 1:3
  • Samir Ismail (51.) traf sehenswert zum 1:4
  • Daniel Kresic (61.), kurz nach seiner Einwechslung, erzielte das 1:5
  • Qualid Tajjiou (72., 77.) schnürte einen Doppelpack zum 1:6 und 1:7
  • Mohammed Kohi (80.) legte mit seinem zweiten Treffer nach (1:8)
  • In der Nachspielzeit machte Yildiz (90.+4) mit seinem dritten Tor den 1:9-Endstand perfekt.

Besondere Szenen

In der 56. Minute kam es zu einer strittigen Szene: Nach einem harten Foul an Abdurrahman Yildiz blieb der Elfmeterpfiff aus. Stattdessen ahndete der Schiedsrichter das anschließende Reklamieren von Yildiz mit Gelb – eine unfaire Entscheidung, die für viel Diskussion sorgte.

Aufstellung SG Schierstein 79

Startelf:

  1. Ege Celik (Tor)
  2. Abdurrahman Yildiz
  3. Adama Rachid Konati
  4. Kagan Yanardag
  5. Samir Ismael
  6. Mohammed Kohi
  7. Aladdin Fathullah
  8. Kemal Fathullah Mustafa
  9. Bertan Topuz
  10. Yusuf Düzgün
  11. Samet AYYildiz

Eingewechselt:

2. Qualid Tajjiou

12. Daniel Kresic

13. Khalid El-Filali

Trainer/Spielertrainer: Abdurrahman Yildiz

👉 Mit diesem klaren 9:1-Sieg setzt die SG Schierstein ein dickes Ausrufezeichen und zeigt, dass man in dieser Saison ganz oben mitspielen möchte.

