Neuer Bericht

Die spielstarken Gäste aus der Kreisstadt waren in der ersten Hälfte das klar spielbestimmende Team und konnten sich von Beginn an gute Einschußmöglichkeiten erarbeiten.In der 19.Min. erzielte Julian Stoitzner die 1:0-Gästeführung.Nur 3 Minuten später war Wolf mit einem herrlichen Weitschuß zum 0:2 erfolgreich.Wiederum nur 3 Minuten später erhöhten die Gäste durch Lengle zum 0:3 Pausenstand.
Gleich nach dem Wechsel waren die Gäste wieder am Drücker und erhöhten wiederum durch Lengle auf 0:4.
Der eingewechselte Münch konnte in der 59.Min. nach einem Abwehrfehler der Gäste gekonnt auf 1:4 verkürzen.
Die spielerische Überlegenheit der Gäste konnte der TSV im restlichen Verlauf der 2.Hälfte einigermassen in Grenzen halten, jedoch weitere Treffer durch Hader und Werner konnten nicht verteidigt werden. Die Gäste kamen an diesem Spieltag zu einem verdienten Auswärtssieg und werden mit Sicherheit in Sachen Landesligameisterschaft ein ernsthaftes Wörtchen mitreden.