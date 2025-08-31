Neuer Bericht

Die spielstarken Gäste aus der Kreisstadt waren in der ersten Hälfte das klar spielbestimmende Team und konnten sich von Beginn an gute Einschußmöglichkeiten erarbeiten.In der 19.Min. erzielte Julian Stoitzner die 1:0-Gästeführung.Nur 3 Minuten später war Wolf mit einem herrlichen Weitschuß zum 0:2 erfolgreich.Wiederum nur 3 Minuten später erhöhten die Gäste durch Lengle zum 0:3 Pausenstand.

Gleich nach dem Wechsel waren die Gäste wieder am Drücker und erhöhten wiederum durch Lengle auf 0:4.