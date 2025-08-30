Neuer Bericht

Bei sommerlichen Temperaturen waren wir zu Gast in Bach bei einer gewissen Überraschungsmannschaft, der freiwillige Abstieg ist für mich immer noch überraschend. Wenn die jedes Spiel so wie gegen uns spielen, sind sie für die B-Klasse echt zu gut. In der 2min bereits wurden wir über unsere rechte Seite überrumpelt, Götzfried spielte einen guten langen Ball, Darwesh war auf und davon, ich konnte ihn zwar einholen, aber dann ließ er mich und die halbe Abwehr stehen, legte quer und Moritz Zimmerer traf on der 2min zum 1:0. Auch danach war Bach vor allem läuferisch hervorragend drauf und spielte teilweise Katz und Maus mit uns. Wir versuchten viel, gerade lange Bälle von Gröschl oder gute Dribblings von Zirngibl waren immer wieder zu sehen, doch es war kein Durchkommen möglich. Ich bin stolz auf die Einstellung und Motivation meiner Mannschaft, zu keinem Zeitpunkt wurden die Köpfe hängen gelassen, obwohl man irgendwann vermutlich wusste, dass hier nicht viel zu holen war. Mann des Tages war eindeutig unser neuer Trainer Lukas Fichtl, der einige starke Paraden zeigte, insbesondere im 1 gegen 1, z.B. gegen Darwesh. In der 43min war er gegen dessen Klasse Schuss an den Pfosten machtlos, leider war es der Innenpfosten und der Ball ging ins Tor zum 2:0 Pausenstand.

In der 2. Halbzeit passierte erstmal nicht viel, wir versuchten es mehr über außen, aber auch dadurch kamen wir nicht (gut) durch. Krupp auf Seiten Donaustaufs beging in der 60min mal ein taktisches Foul, da wären wir vielleicht durchgekommen. Kurz darauf hagelte es binnen kurzer Zeit 2 Gegentore, als sich Bauer, Darwesh & Co. 2x sauber durch kombiniert haben und die Bälle nur noch einschieben mussten. Einen Wermutstropfen für Bach gab es, als Moritz Zimmerer verletzt vom Platz musste, es war auf jeden Fall ein Muskelfaserriss. Gute Besserung!!! In der 80min dann der Auftritt des Chefs Daniel Blüml persönlich, aus gut 25m chippte er den Ball über Fichtl ins lange Eck, Chapeau für dieses Tor!!! Ansonsten passierte nichts mehr, Rauscher hatte bei seiner gelben Karte in der 83min Glück, das hätten auch 10min sein können. Auch ich holte mir noch die gelbe Karte für Trikot ziehen ab und kurz danach war Schluss. An dieser Stelle eine kurze Bitte an sämtliche bayerischen Vereine bis hoch zur Regionalliga: Viele Vereinsverantwortliche haben anscheinend Schmerzen, wenn sie mal zugeben müssen, dass die eigene Mannschaft unterlegen war uns versuchen dann immer noch den Gegner und/oder den Schiedsrichter zu kritisieren, selbst bei klarsten Ergebnissen. Fast immer muss eine Stichelei gegen irgendjemand dabei sein. Das ist peinlich, hört einfach damit auf!