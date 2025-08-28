Neuer Bericht

Beim Auswärtsspiel in Kirchfeld fand die 1. Mannschaft des FVE in der 1. Halbzeit in allen Belangen nicht zu ihrem Spiel. Mit vielen Rückpässen und Abspielfehlern machte man es dem Gegner leicht in sein Spiel zu finden. Das Spiel nach vorne fand beim FVE so gut wie nicht statt. Einen katastrophalen Rückpass des FVE auf den Torhüter nutzte der FV Kirchfeld aus, um die verdiente 1:0 Führung in der 34. Spielminute zu erzielen. Mit dem 1:0 wurden dann die Seiten gewechselt.

Mit Beginn der 2. Halbzeit übernahm die 1. Mannschaft des FVE das Spiel und Simon Revfi erzielte in der 59. Spielminute den Ausgleichstreffer zum 1:1. In der Folgezeit hatte der FVE 100%-ige Torchancen, die leichtfertig vergeben wurden. Besser machte es der Gegner, der mit seiner einzigen Torchance in der 70. Spielminute den 2:1 Siegtreffer erzielte.