Neuer Bericht

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen körperbetonten Zweikämpfen. Beide Mannschaften versuchten, schnell nach vorne zu spielen, doch Fehlpässe auf beiden Seiten verhinderten einen flüssigen Spielfluss. Die aussichtsreichste Gelegenheit war ein Lattentreffer von Ahnatal, der Ball prallte jedoch von der Torlinie zurück ins Spiel. So ging es torlos mit 0:0 in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie die erste. In der 59. Minute erzielte Steube nach einem Eckball per Kopf das 0:1 für die Gäste; 14 Minuten später legte Steube erneut per Kopf nach einer Ecke zum 0:2 nach. Nachdem die Wölfe zwei Tore in Rückstand geraten waren, gaben sie nicht auf und erspielten sich zwei gute Chancen, doch zweimal verhinderte das Aluminium den Treffer.

So blieb es letztlich bei einer 0:2-Heimniederlage.