Neuer Bericht

Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein ging es für den FC Neureut nach Durlach.

Nach der knappen und unglücklichen Auftaktniederlage in der vergangenen Woche wollte

man heute unbedingt die ersten Punkte mit in die Sandgrube nehmen.

Trotz einiger Veränderungen in der Startelf zeigte sich schnell, dass Neureut auch in dieser

Partie mithalten konnte – selbst wenn es für viele Spieler die erste Saison in der A-Klasse ist.

Doch bereits die erste Unaufmerksamkeit reichte, und Durlach ging nach zwölf Minuten mit

1:0 in Führung. Neureut ließ sich davon nicht beirren: Dennis Ratzel setzte sich am

gegnerischen Strafraum stark durch und steckte den Ball zu Leo Luzha durch, der nur per

Foul zu stoppen war – Elfmeter für Neureut! Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte

sicher zum 1:1-Ausgleich.

Auch die zweite Hälfte begann turbulent. Im Getümmel im Neureuter Strafraum wirkte es so,

als hätte der Durlacher Angreifer vor dem erneuten Führungstreffer ein Handspiel begangen.

Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen, und so stand es 2:1 für die Gastgeber. Doch

Neureut zeigte Moral und drängte auf den Ausgleich. Man spürte deutlich, dass die

Mannschaft unbedingt etwas Zählbares mitnehmen wollte. Kämpferisch warf sich das Team

nach vorne – und wurde in der 85. Minute belohnt: Yanick Gabriel vollendete eine

Hereingabe sehenswert ins lange Eck zum 2:2!

Damit endet die erste Auswärtsfahrt mit einem verdienten Punktgewinn. Angesichts des

Spielverlaufs wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Motivation für die kommende

Trainingswoche und das nächste Spiel gegen Hochstetten ist nun reichlich vorhanden.

Wir wünschen unseren Verletzten eine gute und schnelle Genesung!

Aufstellung: Sölter – Asare, Müller, Reiser, T. Schmidt (32. Klenert) – L. Schmidt (42.

Bislimi), Linster, Decker, Luzha, Ratzel – Gabriel

Bank: Bleich (T), Ahlers, Bislimi, Hofheinz, Klenert, Pados, S. Schmidt