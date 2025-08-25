Neuer Bericht

In einer temporeichen Partie ging der TSV bereits in der 3. Minute durch Fackelmann, der herrlich freigespielt wurde und eiskalt abschloss, mit 1:0 in Führung. In der 11. Minute war Ihrig im Anschluss an einen Freistoß mit dem Kopf aus kurzer Entfernung zur Stelle und schloss zum 1:1 ab. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, mit jedoch den besseren Abschlussmöglichkeiten für die Gäste, die jedoch knapp verzogen oder am gut postierten Kunz scheiterten.

Der 2. Spielabschnitt gehörte nun den spielstarken Gästen, die sich mehrere hochkarätige Chancen erspielen konnten. Eine davon nutzte Böhlmann, der nach einer scharfen Flanke mit dem Kopf zur Stelle war und wuchtig zum 1:2 einköpfte. Offensivaktionen des TSV fanden nur sporadisch statt, das Gästegehäuse konnte nicht mehr ernsthaft in Gefahr gebracht werden. In der 83. Min dann die Entscheidung, Kluß wurde schön freigespielt und vollendete zum 1:3 Endstand. Aufgrund der spielerischen Überlegenheit kann der Gästesieg als verdient bezeichnet werden. Die Partie stand unter einer sehr guten Schiedsrichterleistung.