Neuer Bericht

Gegen die Gäste aus Gommersdorf kam die Heim-SpG zu einem 2:2 Unentschieden und ihrem ersten Punkt in der neuen Spielklasse.Bei weitestgehend ausgeglichenem Spiel erzielte Christian Schledorn in der 18.Min. mit einem herrlichen Schuß in den Torwinkel die 1:0-Führung. Die Gäste glichen in der 30.Min. durch Reuther zum 1:1 aus.In der 33.Min. erhielt die SpG nach einer Notbremse die Rote Karte.In der 40.Min. gingen die Gäste wiederum durch Reuther mit 2:1 in Front.Noch kurz vor der Pause konnte wiederum Christian Schledorn durch einen kraftvollen Flachschuß den Ausgleich erzielen.

In der zweiten Hälfte gab es noch Chancen auf beiden Seiten, die jedoch alle ungenutzt blieben, so das es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb. (kr)