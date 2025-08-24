Neuer Bericht

Von Beginn an sahen die viele Fans und Zuschauer ein hochklassiges Landesligaspiel. Die ersten 20 Spielminuten zeigte der Gegner seine Klasse und erspielte sich zahlreiche Torchancen, die aber unsere gut eingestellte Abwehr um unseren hervorragenden Tormann Dominik Kutija zunichtemachte. Bis zur Halbzeitpause fand die 1. Mannschaft des FVE besser ins Spiel und hätte mit etwas Glück auch in Führung gehen können. So ging es mit einem starken 0:0 in die Halbzeit.

In der 2. Halbzeit drückte der FVE mit vielen Torchancen auf den Führungstreffer, den leider dem FC Östringen aus dem Gewimmel heraus in der 72. Spielminute gelang. Auch bis zum Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters gelang es der 1. Mannschaft des FVE nicht, den verdienten Ausgleich zu erzielen.

Eine bittere Niederlage die es gilt weg zu stecken, denn bereits am Mittwochabend geht es zum FV Fortuna Kirchfeld.