Neuer Bericht

Die zweite Mannschaft des FV Ettlingenweier bestimmte von Beginn an das Geschehen, tat sich aber gegen die kompakt stehenden Gäste aus Burbach/Pfaffenrot schwer, klare Torchancen herauszuspielen. Umso überraschender fiel nach rund 30 Minuten die Führung für die Gäste: Nach einem Freistoß fand eine Flanke per Kopf den Weg ins Tor zum 0:1. Bis zur Halbzeit blieb der FVE II trotz spielerischer Überlegenheit ohne zählbaren Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ettlingenweier den Druck weiter und drängte auf den Ausgleich. In der 68. Spielminute war es dann soweit: Nach einer Kopfballablage von Lars Michalewski zog Christian Kastner ab, ein Abwehrspieler der Gäste fälschte unglücklich ins eigene Tor ab – 1:1.