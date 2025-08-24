Neuer Bericht

Die dritte Mannschaft des FV Ettlingenweier trat urlaubsbedingt ersatzgeschwächt zum Derby beim SSV Ettlingen an, zeigte aber über weite Strecken eine kämpferisch starke Leistung.

Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der der FVE III gut organisiert stand und den favorisierten Gastgebern nur wenige Chancen erlaubte. Kurz vor der Halbzeit musste man jedoch nach einem Freistoß den ersten Gegentreffer hinnehmen: Im Getümmel vor dem Tor stocherte der SSV den Ball über die Linie. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ein langer Ball von Florian Pallmann erreichte Tim Fährmann, der kurz vor dem Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Freistoß verwandelte Rouven de Oliveira Anjo sehenswert direkt zum 1:1-Ausgleich.