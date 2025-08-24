Neuer Bericht

In einem packenden Spiel trennten sich der SC Regensburg III und die SG Beratzhausen/Painten mit 1:0. Die Damen der SG Beratzhausen/Painten zeigten von Beginn an Offensivdrang, scheiterten jedoch wiederholt am Aluminium. Schon in der 12. Minute traf Natalie Bauer nur das Aluminium, ehe kurz vor der Pause ein wuchtiger Distanzschuss nur knapp das Tor verfehlte. Die Gastgeber nutzten dagegen ihre Chance und erzielten kurz vor dem Halbzeitpfiff das 1:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Pech für die SG Beratzhausen/Painten treu: Einen Freistoß von Sabrina Steiger lenkte die Torhüterin mit einer starken Parade noch an die Latte. Damit blieb der engagierte Auftritt der SG Beratzhausen/Painten am Ende unbelohnt.