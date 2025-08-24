Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - SG Schönthal - Premeischl 2:1 (2:0)

Das frühe 1:0 für die Gastgeber. Bei einem weiten Ball gab es ein Missverständnis zwischen Keeper und Abwehr. Lachender Dritter war Eisenreich, der zur Führung einschob (9.). Das 2:0 erzielte Guggenberger mit einem perfekt getreten Freistoß über die Mauer (27.). In der zweiten Halbzeit parierte Stangl einen Foulelfmeter und verhinderte so, das die Partie nochmal spannend wurde (86.). In der Schlussminute setzten die Gäste nochmal eine gute Chance übers Tor. (90.). Tief in der Nachspielzeit verkürzten die Gäste dann doch noch , eine Minute nach dem Anschlusstreffer durch Haase (90.+6) war dann Schluss .