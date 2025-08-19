Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier III musste sich am Sonntag trotz couragierter erster Halbzeit dem ASV Grünwettersbach II am Ende klar mit 1:5 geschlagen geben.
Die Gastgeber starteten konzentriert in die Partie und hielten den favorisierten Gästen mit großem Einsatzwillen zunächst stand. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich der FVE III für seinen Einsatz: In der 41. Minute war Philipp Laubenstein zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause.
Auch nach dem Wiederanpfiff stemmte sich Ettlingenweier III leidenschaftlich gegen die Angriffe des ASV und verteidigte bis zur 60. Minute die Führung. Dann jedoch kippte das Spielgeschehen: Die Grünwettersbacher erhöhten das Tempo und trafen innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt sehenswert, wodurch die Partie auf die Seite der Gäste kippte.
In der Schlussphase machte sich der hohe Laufaufwand der Hausherren bemerkbar. Die Kräfte schwanden, während der ASV Grünwettersbach II weiter druckvoll agierte und die Führung konsequent ausbaute. Am Ende stand ein deutliches 1:5, das den Spielverlauf zwar etwas zu hoch, aber insgesamt verdient widerspiegelt.
Der FV Ettlingenweier III zeigte vor allem in der ersten Hälfte eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch geschlagen geben.