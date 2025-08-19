Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier III musste sich am Sonntag trotz couragierter erster Halbzeit dem ASV Grünwettersbach II am Ende klar mit 1:5 geschlagen geben.

Die Gastgeber starteten konzentriert in die Partie und hielten den favorisierten Gästen mit großem Einsatzwillen zunächst stand. Kurz vor dem Seitenwechsel belohnte sich der FVE III für seinen Einsatz: In der 41. Minute war Philipp Laubenstein zur Stelle und erzielte die 1:0-Führung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Pause.