Neuer Bericht

Den ganzen Sommer über stieg die Spannung immer weiter an und nun war es endlich so
weit. Die Umstrukturierung der Mannschaft und der damit verbundene Neuanfang beim FC
Neureut hatten in der Vorbereitung allmählich Form angenommen. Nach einigen Testspielen
stand nun das erste Spiel der neuen Ligasaison an – direkt gegen den Nachbarn aus
Eggenstein.
Das Trainerteam um Jonas Jordan und Yanick Gabriel schickte eine erste Elf mit klaren
Anweisungen auf den Platz. Schon in den ersten 45 Minuten zeigte sich, welches Potenzial in
der Mannschaft steckt. Im Kollektiv kämpfte die Neureuter Elf füreinander, nahm die
Zweikämpfe an und war bereit, für den Nebenmann die extra Meter zu gehen. Lange Zeit
deutete alles auf ein torloses Remis zur Pause hin, doch mit dem Halbzeitpfiff nutzte ein
Gästespieler seine Chance und lupfte den Ball zur Führung ins Netz.
Vom Rückstand ließ sich Neureut in der zweiten Halbzeit jedoch nicht entmutigen.
Stattdessen gaben die Gastgeber Vollgas und erspielten sich zahlreiche Chancen. Doch das
letzte Quäntchen Glück fehlte, sodass es am Ende bei der knappen, eher unverdienten
Heimniederlage blieb. Allein aufgrund der vielen Bemühungen hätte Neureut den Ausgleich
verdient gehabt.
Rückblickend war es dennoch eine Leistung, auf der sich aufbauen lässt. Zwar blieb das
Erfolgserlebnis aus, doch verstecken muss sich Neureut keineswegs. Die neue Aufgabe „A-
Klasse“ wurde angenommen, und der Hunger nach Punkten war deutlich spürbar. Das Team
zeigte Kampfgeist und den nötigen Willen. Bleibt diese Einstellung bestehen, ist auch am
kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Durlach etwas zu holen.
Aufstellung: Sölter – Bär (85. Rebel), Gabriel, Reiser, T. Schmidt (91. S. Schmidt) –
Heinzelmann (85. Asare), Linster, Decker, Luzha, Ratzel - Willimsky
Bank: Bleich (T), Rebel, Bertsch, S. Schmidt, Asare, Ahlers, Jordan