Neuer Bericht

Den ganzen Sommer über stieg die Spannung immer weiter an und nun war es endlich so

weit. Die Umstrukturierung der Mannschaft und der damit verbundene Neuanfang beim FC

Neureut hatten in der Vorbereitung allmählich Form angenommen. Nach einigen Testspielen

stand nun das erste Spiel der neuen Ligasaison an – direkt gegen den Nachbarn aus

Eggenstein.

Das Trainerteam um Jonas Jordan und Yanick Gabriel schickte eine erste Elf mit klaren

Anweisungen auf den Platz. Schon in den ersten 45 Minuten zeigte sich, welches Potenzial in

der Mannschaft steckt. Im Kollektiv kämpfte die Neureuter Elf füreinander, nahm die

Zweikämpfe an und war bereit, für den Nebenmann die extra Meter zu gehen. Lange Zeit

deutete alles auf ein torloses Remis zur Pause hin, doch mit dem Halbzeitpfiff nutzte ein

Gästespieler seine Chance und lupfte den Ball zur Führung ins Netz.

Vom Rückstand ließ sich Neureut in der zweiten Halbzeit jedoch nicht entmutigen.

Stattdessen gaben die Gastgeber Vollgas und erspielten sich zahlreiche Chancen. Doch das

letzte Quäntchen Glück fehlte, sodass es am Ende bei der knappen, eher unverdienten

Heimniederlage blieb. Allein aufgrund der vielen Bemühungen hätte Neureut den Ausgleich

verdient gehabt.

Rückblickend war es dennoch eine Leistung, auf der sich aufbauen lässt. Zwar blieb das

Erfolgserlebnis aus, doch verstecken muss sich Neureut keineswegs. Die neue Aufgabe „A-

Klasse“ wurde angenommen, und der Hunger nach Punkten war deutlich spürbar. Das Team

zeigte Kampfgeist und den nötigen Willen. Bleibt diese Einstellung bestehen, ist auch am

kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Durlach etwas zu holen.

Aufstellung: Sölter – Bär (85. Rebel), Gabriel, Reiser, T. Schmidt (91. S. Schmidt) –

Heinzelmann (85. Asare), Linster, Decker, Luzha, Ratzel - Willimsky

Bank: Bleich (T), Rebel, Bertsch, S. Schmidt, Asare, Ahlers, Jordan