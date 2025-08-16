Neuer Bericht

1.FC Ränkam - SG Michelsdorf / Cham II 2:2 (1:2)

Ein Spiel mit hohen Erwartungen, gab es doch im März zum Rückrundenauftakt am gleichen Standort ein wildes 3:3 samt Notbremse, Tätigkeit usw. Nach einem eher ruhigeren Beginn das 1:0 für die SG. Greindl behauptete den Ball und legte auf Perlinger ab, der auf Höhe der Strafraumkante einfach abzog und zum 1:0 aus Sicht der Gäste traf (28.). Vor der Halbzeit die Chance zum Ausgleich. Eine Flanke konnte Keeper Stangl nicht richtig fangen, daraus ergab sich die perfekte Schusschance für Altmann. Keeper Stangl warf sich jedoch mit allem dazwischen und verhinderte den Gegentreffer (37.). Zwei Minuten später war der Ausgleich doch da. Nach einer Ecke war es IV Müller, der artistisch mit dem rechten Fuß vollendete (39.). Mit dem Halbzeitpfiff die erneute Gästeführung. Krämer mit der langen Kugel auf Greindl. Dieser umkurvte Keeper Wutz souverän und schob zum 2:1 ein (45.). Direkt nach der Halbzeit der erneute Ausgleich. Einen Altmann Schuss wehrte Stangl zur Seite ab, doch Lankes schaltete am schnellsten und schob ein -2:2 (51.). Nicht ganz so spektakulär wie beim letzten mal sollte es auch wieder beim Remis bleiben. Kurz vor Schluss sah Perlinger die Ampelkarte (87.). Die Überzahl konnte aus Sicht der Gastgeber allerdings nicht genutzt werden. Zum Schluss hatten die Ränkamer etwas mehr vom Spiel, allerdings durch Roider auch nur eine wirklich dicke Chance. Insgesamt über 90 Minuten gesehen geht das Remis für beide in Ordnung