Neuer Bericht

Bei schwülheißen Sommertemperaturen empfängt die SG Kirchweidach den selbsternannten Aufstiegsaspiranten und Angstgegner aus Neumarkt St. Veit. Von Anfang an entwickelt sich ein körperbetontes Spiel indem die SGK den besseren Start findet und bereits in der 7.Minute zum ersten Mal jubeln darf. Nach Freistoß von Becher aus halblinker Position auf das lange Fünfereck setzt sich Anderl im Luftduell durch, legt quer und Müller "nickt" aus kurzer Distanz per Kopf ein. In der Folge erspielt sich die SG eine Überlegenheit mit einigen Chancen wie in der 27. Minute durch Berreiter Christian der volley aus 30m den Querbalken küsst. Doch die Gäste können in der 35. Minute nach klassischem Konter über die linke Seite ausgleichen. Weber treibt den Ball, spielt überlegt auf die Gegenseite und dort läuft Gruber Flo alleine auf TW Breucker und netzt aus spitzem Winkel ein. In der Halbzeit wechselt die SG unter anderem den Sturmneuzugang Rudholzner ein, der auch gleich in der Folge perfekt in Szene gesetzt wird und sein präziser Abschluss von TW Bauer glänzend um den Pfosten gelenkt wird. Doch der schon angeschlagene Goalgetter muss nur nach 10 minütiger Spielzeit wieder verletzt runter. Danach wittern die Gäste nochmals Morgenluft und gehen im der 77. Minute ohne große Vorankündigung in Führung. Wieder Gruber bekommt 25m vor dem Kasten den Ball und schießt mit kurzer Drehung durch die Beine des Verteidigers und entgegen der Abwehrbewegung des Torwarts. Doch die SG rappelt sich nochmals auf und in der 81. Minute fällt der Ausgleich. Zuerst wird der Abschluss von Hurmer noch geblockt, aber den Abpraller versenkt Müller überlegen im Kasten. In der 85. Minute hat Becher die Riesenchance auf die Führung der Heimmannschaft, aber nach tollem Steckpass von Neumayr verzieht er vor dem Kasten. Doch in der 87. Minute erschallt der Jubel im weiten Rund. Nach Fehler im Aufbauspiel bei den Gästen, läuft die Kugel über Hurmer zu Deser, der auf Endler querlegt und dieser mit Körpertäuschung trocken ins kurze Eck abzieht. 3:2

Volle Punkteausbeute und perfekter Saisonstart für die SG nach einer tollen kämpferischen Leistung.👏⚽