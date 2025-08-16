Neuer Bericht

Erster Durchgang

Das Kreisliga-Auftaktspiel zwischen dem TuS Hasloh und dem Glashütter SV begann um 19:30 Uhr. Beide Teams starteten engagiert, suchten aber zunächst die Sicherheit im Spielaufbau. Schon früh kam es zu den ersten Chancen: In der 2. Minute prüfte Niklas Per Neumann das Glashütter Tor, während Noel Maximilian Timana Garcia nach sieben Minuten den ersten Abschluss für die Gäste verzeichnete.

Hasloh hatte in der 13. Minute die erste große Möglichkeit, scheiterte aber an der Chancenverwertung. Auch Glashütte kam durch Philipp Sutorius (19.) gefährlich zum Abschluss. In einer Phase, in der Glashütte mehrfach unter Druck geriet, leistete sich Haslohs Niklas Kolb in der 28. Minute ein Foul und sah folgerichtig Gelb. Kurz darauf wurde auch Bennet Luca Dassow von Glashütte verwarnt (36.).

Das erste Tor des Abends fiel kurz vor der Pause: Torben Handke brachte Hasloh in der 40. Minute mit einem platzierten Abschluss in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (47.) kam es noch zu einem Wechsel bei den Gästen. Mit dem 1:0 ging es in die Kabinen.

Zweiter Durchgang

Die zweite Halbzeit begann schwungvoll. Glashütte wechselte erneut und brachte Daniel Knorr ins Spiel – ein Glücksgriff, wie sich herausstellen sollte. Denn bereits in der 55. Minute erzielte Knorr den Ausgleich zum 1:1.

Beide Teams versuchten im Anschluss, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Trainer der Gäste reagierten und brachten Leif Seher für Sutorius (62.). Auf Hasloher Seite sammelte Torschütze Handke in der 76. Minute Gelb, während zeitgleich Nicolas Waldmann bei Glashütte für Kolb in die Partie kam.

Das Spiel wurde nun zunehmend intensiver geführt. In der 81. Minute kassierte Hasloh eine weitere Verwarnung. Kurz vor Schluss wechselte Glashütte nochmals: Henrik Robert Wilhelm Henzel kam für Sherwien Sharifzadeh (89.).

Die letzten Minuten gehörten nochmal Hasloh, das in der 93. Minute die große Gelegenheit zum Lucky Punch hatte – der Ball fand jedoch nicht den Weg ins Tor. Mit dem Abpfiff blieb es beim leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.

Fazit

Zum Auftakt in die Kreisliga-Saison trennten sich TuS Hasloh und der Glashütter SV mit einem gerechten 1:1. Hasloh überzeugte im ersten Durchgang mit mutigem Offensivspiel und ging verdient in Führung. Glashütte bewies jedoch Moral, kam früh im zweiten Durchgang zurück und hielt das Remis bis zum Schluss. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Vorstellung und deuteten an, dass sie in dieser Saison eine Rolle im oberen Mittelfeld spielen könnten.

Torschützen