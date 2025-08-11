Neuer Bericht

Hallo Sportsfreunde.Unsere SSV Wellesweiler Abt.Fussball macht absofort einen Neuanfang.Wir suchen für die Saison 26/27 einen Sportvorstand der diese große Herausforderung mit uns gehen möchte.Wir als Verein bieten einen intakten Vorstand. Zum Spielen verfügen wir über einen Rasenplatz und einen Hartplatz .Mit unserer Jugend besteht eine SG mit dem SV Furpach. Zum Neuanfang werden natürlich auch Spieler gesucht,wer also Lust hat diese Herausforderung mit uns mit zugehen meldet euch über das Forum Gruß SSV Wellesweiler