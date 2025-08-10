Neuer Bericht

Das 1:0 für die Gastgeber durch Smolka. Nach einem Steilpass von Greindl war Smolka durch und blieb vor der Kiste eiskalt;(11.). Ein Ausgleich folgte relativ schnell. Petracek legte sich den Ball mit dem Knie vor und jagte die Kugel knapp vorm Strafraum unhaltbar ins Tor zum 1:1 (25.).

Die erneute MSV Führung durch Eisenreich. Nach einer Guggenberger Flanke köpfte er zum 2:1 am langen Pfosten ein (39.). Eisenreich erzielte in der Nachspielzeit nach Vorlage von Khoulid das vermeintliche 3:1 Stand aber wohl knapp im Abseits (45.+4.). Nach der Halbzeit ging es auch munter los. Smolka legte nach Vorlage von Greindl das 3:1 nach (51.). Postwendend folgte der erneute Anschlusstreffer. Nachdem Caba den ersten Schuss noch parrieren konnte, war er beim Nachschuss von Lukes machtlos (52.). Dann kam es wie es kommen musste. Khoulid Youness, in der Kreisliga nicht gerade als Torjäger bekannt, war nach einer schönen Vorlage, erneut durch Greindl, durch und netzte gegen seinen alten Verein zum 4:2 ein (55.). Das 5:2 eine schöne Kombination. Khoulid legte auf außen zu Eisenreich, der in der mitte den freien Torschützen Smolka bediente (61.). Kurz vor Schluss legte Eisenreich nochmal quer auf Smolka, der seinen vierten Treffer markierte -6:2 (88.).