Neuer Bericht

Mit dem Anpfiff war jedoch klar, dass mit Espanol ein starker Gegner auf dem Platz steht. In den ersten zwanzig Minuten musste sich der FC Neureut hauptsächlich auf das Verteidigen konzentrieren, da die Gastgeber ordentlich Druck machten. Vereinzelte Entlastungsangriffe sorgten für die offensiven Einlagen. Ein solcher Gegenstoß sorgte in der 26. Minute für die 0:1-Führung durch Dennis Ratzel. Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Bereits in der 30. Minute gelang Espanol der Ausgleich. Nach einer gut herausgespielten Kombination über die rechte Seite landete der Ball im Rückraum, wo ein Spieler der Gastgeber trocken zum 1:1 abschloss. Espanol zeigte sich davon beflügelt und erhöhte das Tempo. Mit dem Halbzeitpfiff gelang ihnen der Führungstreffer.

Nach dem Sieg in der ersten Pokalrunde vergangenen Sonntag ging es nun zum FC Espanol Karlsruhe. Die Woche wurde trotz einiger Schwierigkeiten durch das Wetter gut genutzt und die Mannschaft hat in den Trainings alles gegeben.

Nach der Pause kam der FC Neureut motiviert zurück aufs Feld, doch Espanol präsentierte sich weiterhin entschlossener in den Zweikämpfen und agierte zielstrebiger in der Offensive. In der 51. Minute wurde diese Entschlossenheit erneut mit dem 3:1 belohnt. Trotz aller Bemühungen fand Neureut kaum Mittel, um den Gastgeber ernsthaft unter Druck zu setzen. Espanol spielte abgeklärt, nutzte Fehler im Aufbau konsequent aus und stellte in der 79. Minute den 4:1Endstand her.

Am Ende muss man anerkennen, dass Espanol den Sieg an diesem Tag mehr wollte und in den entscheidenden Momenten die klareren Aktionen setzte. Während Neureut engagiert kämpfte, war es die Konsequenz im Abschluss und die spielerische Reife der Gastgeber, die den Unterschied ausmachten.