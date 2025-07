Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - 1.FC Miltach 0:0

Beide Mannschaften eröffneten am Freitag die neue Saison, während die Gastgeber in einem umkämpften Spiel einen Punkt aus Untertraubenbach mitnahmen , kam der Gast und Aufsteiger beim Ex Bezirksligisten Ränkam unter die Räder. Doch Coach Scherbel warnte im Vorfeld der Partie. In den direkten Duellen konnte sich nicht selten Miltach beweisen und ein Erfolgserlebnis einfahren. Auch dieses Spiel wird wohl nicht zu den besten Spielen der Kreisliga zählen. In der ersten Halbzeit war es Moßburger auf Miltacher Seite und Eisenreich auf Michelsdorfs Seite , die die besten Chancen hatten. Im zweiten Durchgang konnte sich Stangl beweisen. Nachdem eine Miltacher Ecke durchrutschte , musste der SG Keeper klären. Auf der anderen Seite rutschte eine Flanke durch bis auf den zweiten Pfosten, Greind kam jedoch einen Tick zu spät. Nach einem Foul von Keeper Berzl auf den eingewechselten Khoulid gab es Strafstoß. Eisenreich trat an, schoss jedoch rechts am Tor vorbei (62.). 5 Minuten vor Schluss die beste SG Chance im zweiten Durchgang aus dem Spiel heraus. Nach einer klasse Flanke von Guggenberger köpfte der eingewechselte Althammer Fa. knapp am Tor vorbei (85.). So blieb es letztendlich beim torlosen Unentschieden was zumindest Scherbel und seinen Jungs gar nicht schmecken dürfte.