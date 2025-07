Neuer Bericht

Die SG Dietfurt II/Kottingwörth ist mit einer 2:3 (0:2)-Auswärtsniederlage gegen die zweite Hohenschambacher Mannschaft in die A-Klassen Saison 2025/26 gestartet. In der ersten Halbzeit mangelte es an Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten, ließ den Gastgebern zu viele Räume und lag mit 0:2 in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel war die SG wesentlich druckvoller und engagierter, es gelang aber nicht mehr die Niederlage abzuwenden.

Nach Steilpass auf Moritz Stiegler in der 19. Minute war der Torwart einen Schritt schneller und konnte klären. Auf der Gegenseite zielte Jonathan Gabler aus 17m übers Tor. In der 29. Minute kam Maximilian Schaller nach Eckball frei zum Kopfball und erzielte das 1:0. Fünf Minuten später stand Kacper Smolis beim Zuspiel seines Mitspielers völlig frei am Strafraum und konnte zum 2:0 vollstrecken. Nach langem Ball auf Jason Taylor in der 37. Minute hob dieser den Ball über den herauslaufenden Torwart, ein Verteidiger konnte den Ball gerade noch von der Torlinie kratzen. Kurz vor Halbzeitpfiff wurde Moritz Stiegler im Strafraum zu Fall gebracht und es hätte Strafstoß geben müssen, der Schiedsrichter erkannte auf Freistoß außerhalb des Strafraums. Nach dem Seitenwechsel war die SG druckvoller und bestrebt, die Niederlage abzuwenden. Beim Freistoß von Benno Hierl in der 49. Minute war der Keeper zur Stelle und wehrte ab, den Nachschuss bugsierte Moritz Stiegler übers Tor. Pech in der 59. Minute als Moritz Stiegler aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf. Ein direkter Freistoß von Fabian Huber in der 65. Minute aus 17m landete zum 1:2 Anschlusstreffer in den Maschen. Im Gegenzug erhöhte Klaus Wismüller mittels Sonntagsschuss genau in den Winkel auf 3:1.