Neuer Bericht

Auch die 1. Mannschaft des FVE musste im letzten Saisonspiel nochmal zittern. Nach unnötigen Punktverlusten rutschte man Ende doch noch in den Abstiegskampf. Doch auch hier hatte man es am Ende selbst in der Hand. Kevin Laschuk schoss den FVE kurz vor den Halbzeitpause nach Vorlage von Nico Lehn in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte der FVE das Spiel im Griff. Jeder Spieler wusste um was es geht und gab alles. Der Jubel war groß, als Nico Lehn in der 63. Spielminute auf 0:2 erhöhte. Doch auch hier mussten die Zuschauer starke Nerven mitbringen. Der ATSV Mutschelbach drehte am Ende nochmal auf und so fiel kurz vor Ende der regulären Spielzeit der Anschlusstreffer. Nur ein Sieg bedeutete den Klassenerhalt, denn auch die Gegner hinter dem FVE in der Tabelle lagen in Führung. In der nicht enden wollenden Nachspielzeit wurde es dann nochmals hitziger, doch der FVE rettete den Vorsprung über die Zeit. Mit dem Abpfiff fiel die Anspannung von allen Spielern, Verantwortlichen und Zuschauern ab. Mit viel Einsatz und Kampfgeist sichert sich die 1. Mannschaft des FVE das 11. Jahr in der Landesliga.