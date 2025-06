Neuer Bericht

Kein Spiel für schwache Nerven war das letzte Saisonspiel der 2. Mannschaft des FVE. Trotz der zahlreichen Punktverluste der letzten Wochen, hatte man es am letzten Spieltag noch selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Anspannung war für alle Zuschauer zu spüren. Die erste Hoffnung kam auf als Marcel Eifert kurz vor dem Pausenpfiff den FVE in Führung schoss.

Doch nach 20 Minuten in der 2. Spielhälfte kam diese Hoffnung ins Wanken. Der Ausgleichstreffer für die SG Rüppurr traf den FVE2 sehr. Es kamen weitere Unsicherheiten auf uns als 10 Minuten vor dem Ende der Gegner mit einem Doppelpack das Spiel drehte war allen klar, dass man nun auf Schützenhilfe aus Neuburgweier angewiesen war. Zeitgleich mit dem 3:1 für Rüppurr kam die Nachricht des Führungstreffers für Neuburgweier bei den FVE-Zuschauern an. Die restlichen 10 Minuten bis zum Abpfiff zogen sich wie Stunden ehe die erlösende Nachricht kam, dass der FC Südstern ebenfalls keine Punkte holen konnte und der Klassenerhalt des FVE2 damit gesichert war. Kurz vor dem Abpfiff traf Nils Gunter noch zum 3:2, doch bereits fünf Minuten später stellte die SG Rüppurr den Torabstand von 2 Toren wieder her. Mit viel Glück und großer Erleichterung rettet sich die 2. Mannschaft in die Sommerpause und in das 11. Jahr A-Klasse.