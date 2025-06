Neuer Bericht

Endlich Sommerpause - im letzten Spiel der 3 . Mannschaft des FVE gegen die Reserver aus Busenbach musste man ersatzgeschwächt antreten. Nach der schweren Verletzung von Torhüter Andreas Liebig stand in diesem Spiel erneut Michael Nolde zwischen den Pfosten. Ein Dankeschön an dieser Stelle hierfür. Der FC Busenbach II hatte noch die Chance auf den Aufstieg und gab dementsprechend Gas. Der FVE3 warf alles in die Wagschale, doch gegen die Busenbacher Reserve war man chancenlos. Am Ende stand ein deutliches 0:8, doch auch dem Gegner blieb der Jubel verwehrt. Aufgrund der Siege des SC Schielbergs und des SV Langensteinbachs II blieb es für den Gegner am Ende bei Tabellenplatz 3.