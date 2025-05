Neuer Bericht

Der stark ersatzgeschwächte TSV musste im letzten Heimspiel der Saison ein auch in dieser Höhe verdiente Heimniederlage gegen die Messestädter aus Königshofen hinnehmen.Nach einem Eckball in der 13.Min. war Rathmann zur Stelle und nagelte den Ball zum 0:1 in die Maschen. In der 32.Min. verwandelte Ullenbruch einen Strafstoß unhaltbar in den rechten Winkel zum 0:2. Nick Götzinger hatte in der 35.Min. mit einem Lattentreffer die Chance zum Anschlußtreffer.Kurz nach dem Wechsel dezimierte sich der TSV durch eine gelb/rote Karte.

Der TSV bemühte sich zwar dem Spiel eine Wendung zu geben, hatte aber an diesem Tag nicht die nötigen Mittel das Gästetor ernsthaft in Gefahr zu bringen. Durch zwei Treffer von Karsli in der 54. und 84. Minute schraubten die Gäste das Ergebniss auf 4:0 und kamen zu einem verdienten Auswärtsieg. (kr)