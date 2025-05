Neuer Bericht

Am frühen Sonntagvormittag tat sich die Frauenmannschaft des FV Ettlingenweier beim Auswärtsspiel gegen den KIT SC schwer, direkt in die Partie zu finden. Noch etwas verschlafen und nicht ganz wach wirkend, überließen wir in der ersten Halbzeit über weite Strecken den Gastgeberinnen das Spielgeschehen.



Der KIT SC hatte mehr Ballbesitz und versuchte immer wieder, unsere Abwehr mit tiefen Bällen zu überspielen. Doch unsere Defensive zeigte eine konzentrierte und kämpferische Leistung. Ein Pfostenschuss war die gefährlichste Aktion der Gastgeberinnen – ansonsten ließ unsere Defensive, rund um unsere Torfrau, kaum Großchancen zu. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.



In der Halbzeit fand unser Trainer Lukas Freiburger die passenden Worte und sagte den weiteren Spielverlauf voraus. In der 51. Minute war es Lavina Seilnacht, die über die linke Außenbahn Tempo aufnahm und die Flanke in den Strafraum brachte. Dort stand Lisa Nold genau richtig und schob eiskalt zur 0:1-Führung ein.



Auch der zweite Treffer in der 69. Minute wurde über die linke Seite vorbereitet: Wieder war es Lavina Seilnacht, die ihrer Gegenspielerin enteilte und den Ball scharf vors Tor spielte. Dort lauerte Sarah Holzmann und erhöhte auf 0:2. Der KIT SC gab sich jedoch nicht geschlagen und kam in der 75. Minute zum Anschlusstreffer. Nach einem gegnerischen Einwurf wurde die anschließende Flanke nicht konsequent verteidigt und der KIT SC verkürzte auf 1:2.



Die Schlussphase wurde dadurch noch einmal spannend, doch mit viel Einsatz und einer geschlossenen Mannschaftsleistung brachte unser Team den Vorsprung über die Zeit.



