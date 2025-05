Neuer Bericht

Saisonrückblick Frauen

Die Frauen des 1. FC Saarbrücken haben erneut den (Wieder-)Aufstieg in die Zweite Bundesliga verpasst. Dabei wäre es diesmal sogar einfacher als sonst gewesen, denn der Meister steigt direkt auf, während es bislang immer Entscheidungsspiele gegen den Meister der Frauen-Regionalliga West gab. Dabei begann alles so gut für die von Taifour Diane trainierte Mannschaft. Drei Siege zum Start brachten einen Platz ganz vorne in der Tabelle. Am vierten Spieltag dann der erste Rückschlag mit der 0:1-Heimniederlage im Derby gegen den 1. FC Riegelsberg. Nach vier weiteren Siegen ging am neunten Spieltag auch das zweite Saar-Derby verloren, diesmal gab es eine 0:1-Niederlage bei der SV Elversberg. Der 2:1-Heimerfolg über Spitzenreiter und Aufstiegsfavorit FSV Mainz 05 leitete eine Phase von sieben Siegen am Stück ein, die Hoffnungen auf den Titel kehrten zurück. Doch die 1:2-Niederlage beim SC 13 Bad Neuenahr führte die FCS-Frauen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. "Diese drei Niederlagen, die unnötig waren, haben uns die Saison gekostet, weil es gegen Tams geschah, gegen die wir nicht schlechter waren, was ja auch die zweiten Begegnungen gegen diese Teams bewiesen. Gegen Mainz haben wir ja auch zwei gute Spiele gemacht und sogar eine bessere Bilanz", sagt Diane zum Saisonverlauf. Da Mainz sich aber keine Blöße gab und ein überragendes Torverhältnis vorweisen konnte, war der Meisterschaftszug abgefahren. Mit zwei Siegen ging es zum Spitzenspiel am Bruchweg, aber bei sechs Punkten Rückstand und der um mehr als 50 Treffer schlechteren Tordifferenz reichte den Rheinhessinnen ein torloses Remis zur Meisterkrönung. "Wir sind das einzige Team, gegen das Mainz in zwei Spielen nicht gewinnen konnte, das ist ein kleiner Erfolg. Aber über die gesamte Saison gesehen waren sie das stärkste Team und steigen verdient auf. Wir müssen einen neuen Anlauf nehmen", sagte Diane nach dem Remis im früheren Bundesliga-Stadion der 05er, wo fast 1.200 Zuschauer zum Feiern vorbei kamen. Nun kommt zum Saisonabschluss noch der Drittletzte und damit als Absteiger feststehende SV Ober-Olm i am Sonntag (14 Uhr) als letzter Gast ins Stadion Kieselhumes nach St. Johann.