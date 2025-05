Neuer Bericht

Eine empfindliche Niederlage musste die 1. Mannschaft des FVE beim Tabellenzweiten einstecken. Bereits nach 25 Spielminuten lag der FVE 3:0 hinten. Unsere Abwehr machte dem Gegner das Tore schießen durch schlechtes Abwehrverhalten sehr leicht und unserm Sturm gelang es nicht, die guten Torchancen zu verwerten. Erst in der 33. Spielminute gelang Nico Lehn nach schneller Ausführung eines Freistoßes das 3:1. Doch schon im eine Minute später erhöhte Durlach-Aue zum Halbzeitstand von 4:1 und somit war das Spiel schon zur Halbzeit entschieden.

In der 2. Halbzeit hatte die 1. Mannschaft des FVE mehrfach gute Gelegenheiten zum Verkürzen, doch ein weiterer Treffer blieb dem FVE verwehrt. Den Schlusspunkt setzte in der 70. Spielminute der Gegner mit dem 5:1. Jetzt heißt es am kommenden Sonntag gegen die SG Stupferich einen Heimsieg zu landen, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.