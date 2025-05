Neuer Bericht

Eine gute Mannschaftsleistung zeigte die dritte Mannschaft des FVE im Heimspiel gegen den TSV Palmbach.

In einem ausgeglichenen Spiel war es Andreas Liebig, der mit zwei starken Paraden seinen Kasten sauber hielt. In der 41. Spielminute war es dann Nick Ledwina, der einen Foulelfmeter im Nachschuss zur FVE-Führung verwandelte. Nach dem Seitenwechsel drückte der Gegner etwas mehr. In dieser Drangphase war es Bernhard Baier, der sich aus 35 Metern ein Herz fasste und abzog. Der Ball schlug über dem Tormann zum 2:0 ein. Bereits wenige Minuten später fiel dann der Anschlusstreffer durch ein Eigentor. 20 Minuten vor dem Ende kam es dann ganz bitter für den FVE3. Tormann Andreas Liebig, der an diesem Tag eine starke Leistung zeigte, verletzte sich sehr schwer am Knie. Feldspieler Michael Nolde nahm sich die Torwarthandschuhe und stand bis zum Abpfiff zwischen den Pfosten. Bis zum Ende warf der FVE3 alles in die Waagschale und behält verdient die Punkte in Ettlingenweier.