Neuer Bericht

Luca Schnellbacher bleibt bis 2028 bei der SV Elversberg

Im aktuellen Kader gibt es nur wenige Spieler, die länger im schwarz-weißen Trikot unterwegs sind als Luca Schnellbacher. Der 30-jährige Stürmer geht seit knapp fünf Jahren für die SV Elversberg auf Torejagd – sein Vertrag, der grundsätzlich noch ein Jahr lang gültig ist, wurde jetzt frühzeitig um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Luca Schnellbacher bleibt damit bis Ende der Saison 2027/2028 für die SVE aktiv.

Schnellbacher, der den historischen Weg der SVE von der Regionalliga Südwest bis hin in die 2. Bundesliga miterlebt und mitgestaltet hat, hat mittlerweile 172 Pflichtspiele für Elversberg bestritten. Im Sommer 2020 kam der gebürtige Hesse nach vorherigen Stationen unter anderem in Wiesbaden, Aalen und Münster ins Saarland. An der Kaiserlinde entwickelte sich der 30-Jährige schnell zu einer tragenden Säule im Team. In den beiden Regionalliga-Spielzeiten 2020/2021 und 2021/2022 kam „Schnelly“ auf 38 Torbeteiligungen in 68 Spielen, nach dem Aufstieg in die 3. Liga kam er in der Folgesaison in 27 Partien auf 21 Torbeteiligungen und hatte damit ebenfalls einen großen Anteil am Team-Erfolg und dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga. In seinen bisher 58 Zweitliga-Einsätzen für die SVE war Schnellbacher an 22 Toren beteiligt. Neben den Erfolgen im Liga-Betrieb sind auch seine Treffer im DFB-Pokal in guter Erinnerung: Unter anderem steuerte er 2020 zu Regionalliga-Zeiten zwei Tore gegen den FC St. Pauli zum 4:2-Erfolg bei; beim Sensationserfolg zwei Jahre später gegen den Erstligisten Bayer 04 Leverkusen (4:3) war der Stürmer ebenfalls mit einem entscheidenden Treffer erfolgreich.

„Luca Schnellbacher hat nicht nur unsere erfolgreichste Zeit sportlich geprägt, sondern sich auch zu einer Persönlichkeit entwickelt, die in der Mannschaft und im gesamten Verein fest verankert ist. Er investiert heute wie damals alles, daher freuen wir uns, dass der Weg mit ihm über das kommende Jahr hinaus weitergeht“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Luca Schnellbacher ergänzt: „Die SVE und das Saarland sind für mich und meine Familie zu einer zweiten Heimat geworden. Was wir bis hierhin gemeinsam erlebt haben, ist sicher einmalig. Ich fühle mich dem Verein, der Mannschaft und unseren Fans sehr verbunden – es stand für mich außer Frage, dass ich auch in den nächsten Jahren mit der SVE alles geben will.“