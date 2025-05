Neuer Bericht

Drei ganz wichtige Punkte holte die 2. Mannschaft des FVE im Abstiegskampf gegen den Tabellenvorletzten aus Forchheim. Allen Spielern war vor dem Spiel die Bedeutung dessen bewusst.

In einem ausgeglichenen Spiel hatte Ole Müller in der Anfangsviertelstunde die Führung auf dem Fuß, aber vergab. Doch bereits 10 Minuten später war es dann soweit. Paul Müller rettete einen Ball noch an der Außenlinie und setzte sich schön über die rechte Seite durch. Die Flanke konnte der Tormann des Gegners nur nach vorne ablenken. Ole Müller stand goldrichtig und zog unhaltbar ab. Die Führung nahm der FVE2 mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel hieß es weiter die Konzentration oben zu halten. In den letzten 20 Minuten kam es dann nochmal zu einem stärkeren Aufbäumen der Gäste. Forchheim drückte auf den Ausgleich, doch die gut stehende Abwehr entschärfte diese durch souveräne Zweikämpfe und einer Glanztat von FVE-Schlussmann Heiser. Als der Gegner dann besser ins Spiel kam, erzielte Felix Steiner das Tor des Jahres. Nach einem Pass im Mittelfeld, drehte er sich nach vorne und schoss von der Mittellinie aus den Ball unhaltbar in den rechten oberen Winkel – ein unfassbares Tor. Der Jubel war groß. Die Gäste versuchten nochmal alles nach vorne zu schmeißen, doch der FVE ließ nichts großes mehr zu. In der Nachspielzeit blockte die Abwehr noch einen indirekten Freistoß aus 7 Metern.