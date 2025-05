Neuer Bericht

In einer jederzeit spannenden Landesligapartie kam der aufopferungsvoll kämpfende TSV-Mannschaft gegen spielstarke Gäste zu einem nicht unverdienten Heimsieg, was auch den Verbleib in der Landesliga sicherte. In der ersten Hälfte hatten die Gäste spielerische Vorteile und hatten in der 17. Min eine Riesenchance durch Jurjevic, der alleine auf Kunz zuging. Mit einer Klasseparade konnte Kunz jedoch den Rückstand vereiteln. Weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten blieben ungenutzt, so das torlos die Seiten gewechselt wurden. Im zweiten Spielabschnitt konnte der TSV die Partie weitestgehend ausgeglichen gestalten. In der 56. Min konnte sich Tom Götzinger auf der linken Seite mustergültig durchsetzen und seine scharfe Hereingabe vollstreckte Christian Schledorn zur vielumjubelten 1:0-Führung. Nun war es ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In der 77. Min schwächte sich der TSV durch eine Rote Karte vom Torschützen Schledorn. Trotz Unterzahl konnte der TSV die Partie offen gestalten. Ein Foulelfmeter von Münch ging in der 85. Min knapp am Tor vorbei. Da die Gäste die sich bietenden Chancen nicht nutzen konnte, blieb es bis zum Schluss des sehr sicher leitenden Schiedsrichtergespanns beim 1:0 Heimsieg, den sich die Greco-Mannen an diesem Tag verdient hatte.