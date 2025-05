Neuer Bericht

Ludwigsthal mit Auswärts-Überraschung

Der SC Ludwigsthal hat in der LANDESLIGA OST am Sonntag mit einem Auswärtssieg überrasch. Als Gast beim SV Altstadt setzten sich die Neunkircher mit 5:3 (1:2) durch. Dabei sah es lange nicht nach einer Überraschung aus, denn die Kirkeler führten kurz nach der Pause noch mit 3:1. Moritz Petry hatte in der 35. Minute die Altstadter Führung noch ausgeglichen, doch nach 49 Minuten stand es 3:1 für die Platzherren. Dann drehte sich das Spiel komplett. Andreas Theobald (52.) und Marco Macannuco (65.) glichen die Partie zunächst aus, ehe Nicklas Schneider (80.) und Marc Oliver Dengel (90. + 2.) den Dreier perfekt machten. Der Abstand zu mehreren besser platzierten Team wurde verkürzt, so dass der gefährliche drittletzte Rang in den letzten drei Partien der Saison noch verbessert werden kann. Der SV Niederbexbach trennte sich in der BEZIRKSLIGA OST in einem spannenden Sonntagskrimi von der SG Blickweiler/Breitfurt 4:4 (2:3). Während die Hausherren im ersten Durchgang durch Marc Rohde (18.) und Steven Tober (45.) jeweils zu Anschlusstreffern kamen, konnten sie dann nach einem 2:4-Rückstand am Ende durch Tober (65.) und ein Eigentor zwei Minuten vor dem Ende sogar noch ausgleichen. Als Vierzehnter ist der SVN aber sowieso längst gerettet und kann befreit aufspielen. Die SG siegte durch einen Treffer von Tobias Deutsch aus der 48. Minute mit 1:0 (0:0) bei TuS Wiebelskirchen und belegt drei Runden vor Schluss Rang Sechs. Die spielfreie ASV Kleinottweiler muss um den zweiten Platz bangen, die Zweite des SV Schwarzenbach trat beim Verfolger SF Reinheim nicht an, die Gersheimer bekommen die Punkte wohl kampflos und rücken den Bexbachern damit bis auf einen Punkt auf die Pelle. Der SV Höchen trennte sich in der KREISLIGA A BLIESTAL als Gast des SV Kulti/Heckendalheim im Mandelbachtaler Gemeindeteil mit 1:1 (0:1), bleibt aber als Dritter auf sicherem Bezirksliga-Kurs. In der KREISLIGA A OST setzte sich die Zweite des SC Ludwigsthal bei der Reserve des SV Altstadt spektakulär mit 7:4 (1:1) durch, wobei es nach 80 Minuten noch ausgeglichen 3:3 stand. Auch die SCL-Reserve ist als Dritter klar auf Bezirksliga-Kurs. In der KREISLIGA A SAARPFALZ holt der SV Bexbach zum Endspurt noch mal alles raus und siegte 6:1 (3:1) bei TuS Ren trisch II, musste aber dabei erst mal einen Rückstand aufholen. Das Spiel der SG-Zweiten beim FC Niederwürzbach wurde auf Mittwoch dieser Woche verlegt. Der SV ist jetzt Neunter, kann eventuell noch den Sechsten SV Beeden einholen. Ob aber der sechste Rang für die Bezirksliga-Qualifikation reicht, ist fraglich. Die SG-Zweite kann nicht aufsteigen, weil die Erste schon in der Bezirksliga vertreten ist.