Neuer Bericht

Als klarer Favorit reiste die 1. Mannschaft des FVE nach Wurmberg. Schon in der 4. Spielminute erzielte nach einem Eckball Tobias Aleksov die 1:0 Führung. Der FVE übernahm sofort das Spiel, vergas aber die Überlegenheit in Tore umzusetzen. In der 30. Spielminute gelang dem TSV Wurmberg aus dem nichts heraus der Ausgleich. Nach vielen vergebenen Torchancen gelang in der 42. Spielminute die 1:2 Führung durch Ole Müller. Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.



Von Beginn der 2. Halbzeit kam der Gegner besser ins Spiel und die 1. Mannschaft des FVE lies 100%-ige Einschussmöglichkeiten liegen. Nach mehreren Ballverlusten im Mittelfeld erzielt der Gegner in der 65. Spielminute den 2:2 Ausgleich. Erst jetzt lies der FVE den Ball und Gegner laufen und ging in der 78. Spielminute durch Kevin Laschuk mit 2:3 in Führung. In der 81. Spielminute gelang Max Schweikert das 2:4. Mit dem Gefühl, dass das Spiel jetzt gelaufen war, wurde zu wenig getan, den Sieg nach Hause zu bringen. Nach dem Anschlusstreffer in der 86. Spielminute warf der TSV Wurmberg alles nach vorne und erzielte den verdienten Ausgleich zum 4:4 in der Nachspielzeit (90+3). So verschenkte die 1. Mannschaft leichtfertig zwei wichtige Punkte.