Neuer Bericht

In einem rassigen Landesligaspiel vor einer stattlichen Zuschauerkulisse, war der Heim-TSV zunächst das dominantere Team und ging durch Tim Häffner in der 9.Min. mit 1:0 in Front. Die Gäste konnten in der 25. durch Geier den Ausgleichstreffer erzielen. Einen 25-Meter Hammer von Münch konnte Gästekeeper Bier in der 25.Min. gerade so entschärfen. In der 37.Min. war Christian Schledorn im Anschluss an einen Eckball zur Stelle und wuchtete das Spielgerät zum 2:1 in die Maschen, was auch den Pausenstand bedeutete.

In einer emotionsgeladenen 2. Spielhäfte kamen die Gäste durch Seethaler, der in der 52.Min. einen Foulelfmeter verwandelte, zum Ausgleich. Nun wogte die Partie hin und her. Die Gäste hatten in der 67.Min. eine Riesenchance zum Führungstreffer, verzogen aber knapp am Tor vorbei. In der 81.Minute war der eingewechselte Gerner zur Stelle und verwertete eine schöne Hereingabe zum vielumjubelten 3:2-Führungstreffer. Der auch an diesem Tag überragende Kunz vereitelte in der 90.Min. eine riesige Gästechance mit einer Glanzparade. Mit der letzten Aktion des Spieles schloss der von Tom Götzinger auf die Reise geschickte Rolfes per "Empty-Net-Goal" zum 4:2 Endstand ab, was auch den nicht unverdienten Endstand bedeutete.