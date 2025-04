Neuer Bericht

Doch das frühe 1:0 für die Gäste. Balleroberung und ein Steckpass von Greindl auf Eisenreich, der ins lange Eck einschob (10.). Das 2:0 folgte , diesmal war es Plura, der nach Steckpass vom Smolka eiskalt blieb (37.). Die Gastgeber verpassten eine Chance zum möglichen zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Halbzeit verpasste die SG Michelsdorf die Vorentscheidung. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft der Gastgeber kam Greindl vorm 16er an den Ball und legte auf Eisenreich ab, der mit seinem Abschluss an Keeper Weber (73.). Auch Greindl selbst vergab noch die Möglichkeit aufs 3:0. So blieb es beim 2:0, was zugleich auch den Abstieg der SG Katzbach / Pempfling offiziell machte. Durch den Lohberger Sieg gibts für das Schlusslicht keine Möglichkeit mehr die rote Laterne abzugeben.

