Neuer Bericht

Die vielen mitgereisten Fans und Zuschauer sahen einen FVE, der vom Anpfiff weg das Spiel gewinnen wollte. Die 1. Mannschaft des FVE nahm das Spiel an sich und drückte auf den Führungstreffer. Nach mehreren guten Torchancen erzielte Simon Revfi nach genauer Vorlage von Clemens Weber in der 39. Spielminute den 1:0 Führungstreffer. Mit dieser knappen Führung wurden die Seiten gewechselt.

In der 2. Halbzeit schaltete der FVE einen Gang höher, womit der Gegner überhaupt nicht zu recht kam. Jetzt zeigte die 1. Mannschaft des FVE sehenswerte Spielzüge mit guten Einschussmöglichkeiten. Mit einem Doppelpack in der 56. und 64. Spielminute gelang Kevin Laschuk die 3:0 Führung. Den Schlusspunkt setzte in der 83. Spielminute nach einem sehenswerten Spiel Max Schweikert zum Endstand von 4:0. Mit diesem Auswärtssieg festigte die 1. Mannschaft des FVE den neunten Tabellenplatz.