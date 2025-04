Neuer Bericht

SG Michelsdorf II / Cham III - SG Schloßberg 0:2 (0:1)

Am Ostermontag empfing die SG Michelsdorf Tabellenführer Schloßberg. Die erste Chance für Michelsdorf. Nach einer Flanke köpfte Eisenreich an den Pfosten (6.). Vermeintliche frühe Führung für die Gastgeber. Nach einer Freistoßflanke von Guggenberger köpfte Khoulid , der sich durch diverse Ausfälle in die Startelf kämpfte , den Ball ins Tor. Bei Ballabgabe stand er aber wohl knapp im Abseits (9.). Auf der anderen Seite stach dann der Tabellenführer eiskalt zu. Einen etwas zu knapp geratenen Rückpass von Althammer Si. , schnappte Burgfeld auf und schoss zum 0:1 vorbei an Keeper Caba ein (12.). Kurz vor Schluss im ersten Durchgang war es nochmal Burgfeld der durch war. Aus spitzem Winkel brachte er den Ball allerdings nicht mehr aufs Tor (44.). In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste die Führung nach einem Missverständnis in der MSV Abwehr aus. Nutznießer Forster schenkte das 2:0 ein (70.). Dabei blieb es auch. Die SG Michelsdorf warf die letzten 10 Minuten nochmal alles nach vorne , was zählbares sollte allerdings nicht dabei rauskommen. Burgfeld verpasste im direkten Duell gegen Caba die frühzeitige Entscheidung.