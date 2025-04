Neuer Bericht

In einer hochklassigen und jederzeit spannenden Landesligapartie ging der Heim-TSV durch Jonas Friedlein, der herrlich freigespielt wurde bereits in der 1.Minute mit 1:0 in Führung. Zwei Minuten später hatte Jannick Schmidt mit einem Kopfball Pech. In der 9.Minute hatten die Gäste eine Doppelchance, welche zuerst durch den überragenden Kunz und dann durch den Pfosten geklärt wurde. Der enorme kämpferische Einsatz des Heim-TSV wurde in der 11.Minute belohnt. Torjäger Max Münch war zur Stelle und erzielte das 2:0. Im weiteren Spielverlauf wogte die Partie hin und her mit sogar leichten Vorteilen für die Heimmannschaft. Nach dem Seitenwechsel investierten die Gäste mehr und versuchten den Anschlußtreffer zu erzielen. Die vielbeinige und kampfstarke TSV-Defensive lies jedoch zunächst nichts anbrennen. Nach einer weiten Freistoßflanke war in der 64.Min. Kevin Throm mit dem Kopf zur Stelle und erzielte den 2:1 Anschlußtreffer. Nun waren die Gäste das spielbestimmende Team und konnten sich auch einige gute Abschlussmöglichkeiten erarbeiten, die jedoch allesamt nicht von Erfolg gekrönt waren. Da auch die wenigen Offensivaktionen des Heim-TSV nicht genutzt wurden, blieb es bis zum Schlusspfiff des sehr gut leitenden Schiedsrichtergespanns beim knappen, aber an diesem Spieltag verdienten Heimsieg des TSV. (kr)