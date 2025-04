Neuer Bericht

Bei hochsommerlichen Temperaturen war der TSV von Beginn an die spielbestimmendene Mannschaft und hatte in der 4.Min durch einen Kopfball von Reinhardt ans Aussennetz die erste Möglichkeit. In der 16.Min. hatte Rolfes mit einem Schuß aus 16 Metern Pech und traf nur den Pfosten. Im weiteren Spielverlauf war der TSV überlegen, ohne sich jedoch nennenswerte Abschlußmöglichkeiten zu erspielen.

Das selbe Spiel auch im zweiten Spielabschnitt. Der TSV bestimmte die Partie, doch die Defensive der Gäste lies keine größeren Möglichkeiten.Mit einem ihrer wenigen Möglichkeiten hatten die Gäste in der 53.Min. Pech, ein Schuß von Reichert landete nur am Pfosten. Der TSV drängte nun auf den Führungstreffer, scheiterte aber am eigenen Unvermögen oder an Keeper Müller. In der 86.Min kamen die Gäste nach einem groben Abwehrschnitzer des TSV durch Reichert zum vielumjubelten Führungstreffer. Offensivbemühungen des TSV blieben nicht vom Erfolg gekrönt, so das man eine bittere Heimniederlage hinnehmen musste. (kr)