Neuer Bericht

Bittere Pille für unsere Zweite...



unsere 2.Herren Mannschaft musste am Freitagabend bei unserem Nachbarn SV Rugenbergen 2 eine deutliche Niederlage einstecken. Leider konnte der Rückenwind aus der Vorwoche nicht mitgenommen werden und vieles, was man sich vornahm, funktionierte schlichtweg nicht. Dadurch war leider auch die deutliche Niederlage von 6:1 unterm Strich gerechtfertigt. Glückwunsch an unsere Nachbarn aus Rugenbergen für diese tolle Leistung.

Dennoch lassen wir die Köpfe nicht hängen und machen weiter. Bereits morgen Abend (Dienstag 15.04.25) um 20 Uhr muss unsere Zweite Auswärts gegen den SV Eidelstedt 2 ran. Hier soll wieder die Spielfreude der vorletzten Woche zum Vorschein kommen ⚽💪🏼..