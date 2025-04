Neuer Bericht

Beim Auswärtsspiel in Ispringen wollte die 1. Mannschaft des FVE nach zuletzt guten Leistungen die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Doch nach 15-minütigen gegenseitigen Abtastens entwickelte sich kein berauschendes Landesligaspiel. Der FVE kam nicht in sein schnelles Spiel und machte es durch leichtsinnige Abspielfehler dem Gegner leicht, seinen Strafraum sauber zu halten. Außer drei hochkarätigen Einschussmöglichkeiten war nichts Sehenswertes dabei. So ging es mit dem mageren 0:0 in die Halbzeitpause.

In der 2. Halbzeit kam der Gegner besser ins Spiel und hatte dann auch Torchancen, die aber unsere Hintermannschaft alle vereitelte. So musste die 1. Mannschaft des FVE und die vielen mitgereisten Fans und Zuschauer zum Schluss mit einem Auswärtspunkt die Heimreise antreten.