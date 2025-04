Neuer Bericht

So., 13.04.2025, 13:00 Uhr

Im Heimspiel gegen den FC Spöck II zeigte die zweite Mannschaft des FC 08 Neureut eine starke Leistung, die deutlich machte, dass die Niederlage im letzten Spiel gegen Mühlburg nur ein vorübergehender Rückschlag war.

Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber nach zahlreichen Chancen. Thomas Jauer setzte sich entschlossen am Strafraum durch und spielte den Ball zu Jan Wallisch, der ihn geschickt zu Moritz Willimsky weiterleitete. Willimsky nutzte die Gelegenheit und brachte Neureut mit 1:0 in Führung zur Halbzeit.