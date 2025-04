Neuer Bericht

Man merkte von Anfang an, dass es bei diesem Spiel um viel ging - ein sogenanntes 6 Punkte Spiel. Dementsprechend legte die 1. Mannschaft des FVE los und machte sofort mächtig Druck auf das gegnerische Tor und wurde bereits in der 7. Spielminute für den Aufwand belohnt. Clemens Weber erzielt nach genauer Flanke von Nico Lehn mit einem sehenswerten Kopfball die 1:0 Führung. Der FC Friedrichstal kam mit dem schnellen Spiel des FVE nicht zurecht und so war es Nico Lehn der in der 15. Spielminute gekonnt das 2:0 erzielte. Bis zur Halbzeitpause hatte der Gegner zwar auch ein paar Möglichkeiten, die aber nicht zum Erfolg führten. So ging nach einer spielerisch starken Halbzeit des FVE verdient mit einer 2:0 Führung in die Halbzeitpause.

In der 2. Halbzeit kam der Gegner besser ins Spiel, doch unsere stark spielende Abwehr um Torwart Jannis Heiser entschärfte ein ums andere Mal die Torchancen des Gegners. Mitte der 2. Halbzeit übernahm die 1. Mannschaft des FVE wieder Spiel und zeigte schöne Spielzüge. In der 78. Spielminute erzielte mit seinem zweiten Treffer Nico Lehn den Siegtreffer zum 3:0. Mit diesem wichtigen Sieg entfernte sich die 1. Mannschaft vom unteren Tabellendrittel ins Mittelfeld.