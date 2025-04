Neuer Bericht

So., 06.04.2025, 17:00 Uhr

Das Spiel begann in der ersten Halbzeit mit einer taktischen Ausrichtung beider Teams, wobei der FVE vor allem auf lange Bälle setzte. Diese wurden zumeist nach vorne geschlagen, um die Abwehr des Gegners unter Druck zu setzen. SC Klinge Seckach hingegen versuchte, über lange Bälle die Abwehrkette des FVE zu überlisten, was zu einigen gefährlichen Situationen führte. Im Mittelfeld war es ein hart umkämpfter Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften um die Kontrolle der Spielrichtung rangen.

In der zweiten Halbzeit erhöhte SC Klinge Seckach zunächst den Druck, indem sie vermehrt tiefe Bälle hinter die Abwehrkette des FVE spielten. Doch der FVE verteidigte gut und ließ wenig zu. In der 79. Spielminute dann der entscheidende Moment: Viola Ochs eroberte den Ball im Spielaufbau von SC Klinge Seckach und sprintete in Richtung der Grundlinie. Mit einer präzisen Übersicht legte sie den Ball quer auf Nicole Günther, die souverän zum 0:1 für den FVE einschob.