Neuer Bericht

Nach Rund einer Viertelstunde das 1:0 für die Gäste. Ein Einwurf auf der linken Seite von Greindl ging weit in den 16er auf Eisenreich. Dieser scheiterte im ersten Versuch an Hecht, setzte jedoch im Gegensatz zu den Abwehrspielern nach und erzielte die Führung (15.). Dies sollte der Höhepunkt im ersten Durchgang gewesen sein. Direkt nach der Halbzeit das 1:1 . Ablage am 16er auf Wild, der trocken flach zum 1:1 einschiebt (48.). Nach einer knappen Stunde Knackpunkt im Spiel. Nach einem Foulspiel gab der Unparteiische Wagner 10 Minuten. Nach weiteren Diskussionen zwischen Dendorfer u. Wagner gab der Unparteiische Dendorfer 10 Minuten und Kapitän Wagner stellte er mit Gelb/Rot vom Platz (58.). Die Traubenbacher in Überzahl etwas feldüberlegener, die klaren 100%igen Chancen sprangen aber nicht wirklich heraus. Die SG Michelsdorf verpasste es durch Perlinger und Eisenreich zweimal die Führung klar zu machen. Als in der vierten Minute der Nachspielzeit auch noch Frech mit der Ampelkarte vom Platz flog , sehnten sich Verantwortlichen nach dem Abpfiff. Doch Scherbels Mannschaft wollte sich noch nicht damit zufrieden geben und holte nochmal einen Freistoß heraus. Guggenberger brachte den Ball auf dem zweiten Pfosten wo Bucher mit einem Eigentor den Michelsdorfer Sieg in der Nachspielzeit bescherte (90.+6).

Vorspiel :